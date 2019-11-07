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СМИ: ложную тревогу о захвате самолета в Схипхоле подал обучавший стажера пилот

Он рассказывал стажеру о различных кодах, в том числе вводимом в случае захвата лайнера, отмечает Нидерландская телерадиовещательная корпорация

ГААГА, 7 ноября. /ТАСС/. Пилот во время обучения стажера подал сигнал ложной тревоги о захвате самолета в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

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По данным телеканала, "пилот рассказывал стажеру о различных кодах, в том числе вводимом в случае захвата лайнера". Сигнал был активирован по ошибке, все службы экстренного реагирования в Схипхоле были приведены в полную готовность.

Чрезвычайная ситуация была объявлена 6 ноября вечером в голландском аэропорту Схипхол. Во время посадки пассажиров пилот нажал кнопку тревоги, свидетельствующую о попытке угона самолета. Ситуации была присвоена третья степень опасности. На некоторое время был закрыт терминал D, на место прибыли спецназ и антитеррористическое подразделение полиции, военные, пожарные и медики. Все пассажиры и члены экипажа были выведены из самолета, который должен был вылететь из Амстердама в Мадрид, после чего лайнер дополнительно обыскали специальные службы. Затем авиакомпания Air Europa, которой принадлежит самолет, сообщила в Twitter о ложной тревоге.

Самолет смог вылететь в пункт назначения в тот же день вечером. Перед вылетом пилот извинился за недоразумение. В Air Europa заявили, что пилоту не грозят меры дисциплинарного характера.

В самом аэропорту отметили, что проведенная операция является частью работы. "Наша главная задача заключается в обеспечении безопасности пассажиров, и мы делаем все возможное для этого", - подчеркнули в воздушной гавани.

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Нидерланды
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