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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

"Офицеры России" бесплатно предоставят адвокатов близким погибших солдат в Забайкалье

В октябре солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате происшествия два офицера и шесть его сослуживцев погибли

ТАСС, 7 ноября. Общероссийская общественная организация "Офицеры России" готова бесплатно предоставить адвокатов родственникам и близким погибших солдат и офицеров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщил председатель организации, Герой России Сергей Липовой.

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"Мы готовы бесплатно предоставить адвокатов для родственников потерпевших в этой бойне, чтобы защитить их права в уголовном процессе, чтобы Шамсутдинов понес самое суровое наказание, какое только возможно", - сказал он.

В организации "возмущены циничной информационной кампанией по оправданию чудовищного преступления Шамсутдинова", отметил он. "За последние две недели у него появилась целая куча адвокатов, проводятся сборы денег на его защиту, в СМИ публикуются странные оправдательные заявления, - сказал Липовой. - Все это прямо указывает на попытку избежать справедливой ответственности за массовое убийство".

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое - находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали в тот же день.

Как рассказал ранее ТАСС адвокат Шамсутдинова Саид-Магомед Чапанов, его подзащитный содержится в следственном изоляторе в Чите, начал давать показания, раскаивается в содеянном полностью.

Теги
РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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