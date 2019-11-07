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Приставы взыскивают с Ярмольника более 800 тыс. рублей за ДТП с машиной ФСО

Актер намерен доказать в суде, что обозначенный ФСО ущерб после ДТП в 2016 году, виновником которого был он, завышен

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Московские приставы возбудили исполнительное производство о взыскании более 800 тыс. рублей с актера Леонида Ярмольника по делу о ДТП с автомобилем Mercedes-Benz Федеральной службы охраны (ФСО) РФ. Это следует из базы данных банка исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно данным ФССП, 3 октября отдел судебных приставов по Центральному административному округу Москвы возбудил дело о взыскании с Ярмольника 833 тыс. 432 рублей по исполнительному листу Хамовнического районного суда от 30 августа.

Леонид Ярмольник намерен доказать в суде, что обозначенный Федеральной службы охраны (ФСО) РФ ущерб после ДТП в 2016 году, виновником которого был артист, завышен. Об этом он сообщил в четверг ТАСС.

"Мои адвокаты этим занимаются. Теперь [будет] следующая инстанция, это не конец истории. Я борюсь не за свои деньги, а за справедливость", - сказал Ярмольник.

Он подчеркнул, что не были приняты во внимание результаты экспертизы. "Года полтора длится судебная тяжба, мы выиграли, потом подали в городской суд, проиграли. Я был там, нам сказали, что ФСО правы, не обращают внимание на экспертизы", - отметил он.

История вопроса

В конце апреля Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск ФСО и взыскал с Ярмольника компенсацию в размере 432 тыс. рублей. Кроме того, суд взыскал с актера 7 тыс. рублей госпошлины в бюджет РФ. В конце июля Мосгорсуд изменил решение Хамовнического суда и постановил взыскать с Ярмольника в пользу ФСО в счет возмещения ущерба 833 432 рубля и госпошлину в размере 11 534 рублей.

Согласно иску, в октябре 2016 года на Кутузовском проспекте в Москве по вине Ярмольника (ему был назначен административный штраф в 500 рублей) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких машин, среди которых оказался автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий ФСО. Машина была отремонтирована, но страховая фирма покрыла лишь часть ремонта, оставшуюся часть затрат в размере чуть более 830 тыс. рублей истец просил взыскать с виновника ДТП.

В ходе рассмотрения иска суд сделал запрос в ремонтную мастерскую относительно сроков и стоимости работ по автомобилю ФСО. По словам Ярмольника, ФСО сделала неоправданно дорогой ремонт. Ответчик также заявил о наличии в позиции ФСО ряда несоответствий, в частности, по его словам, ремонт автомобиля ФСО, согласно документам, занял всего один день, общая стоимость работ составила 1,2 млн рублей при рыночной стоимости машины около 1,5 млн рублей. Истец заявил в свою очередь, что действовал в рамках закона, осуществляя ремонт автомобиля у официального дилера.

Юристы Ярмольника предлагали ФСО заключить мировое соглашение на условии выплаты 310 тыс. рублей, возместив таким образом убытки ведомства в рамках рыночной стоимости. Однако истец отказался заключать соглашение, настаивая на выплате всей заявленной в иске суммы.

Новость обновлена (16:39 мск) - добавлен комментарий Ярмольника

Теги
Ярмольник, Леонид Исаакович
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