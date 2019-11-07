Пожарные навестили незрячего сироту, звонившего в экстренные службы Ростова от одиночества

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноября. /ТАСС/. Пожарные из Ростова-на-Дону приехали в гости к незрячему ребенку, оставшемуся без родителей и гостившему у бабушки, который от одиночества регулярно звонил в экстренные службы региона. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Максиму 12 лет, мальчик - инвалид по зрению, остался без родителей. Максим учится в интернате в Московской области, а на каникулы приезжает к бабушке в Ростов. В гостях у бабушки ребенок изобрел своеобразный способ общения с миром: когда мальчишке становится скучно и одиноко, он звонит по телефонам экстренных служб скорой, пожарной, полиции и просто желает доброго утра и хорошего дня", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что в один из дней мальчик позвонил по телефону "01" и попал на диспетчера Екатерину Максименко, которая сумела разговорить Максима и узнала его адрес. "Екатерина сразу поняла, что ребенку одиноко и очень нужна поддержка старших. Пожарные решили навестить мальчика, чтобы познакомиться с ним и, возможно, чем-то помочь", - уточнили в пресс-службе.

Пожарные пообщались с мальчиком и его бабушкой, объяснили, почему нельзя занимать телефонную линию службы пожарной охраны. После этого, как рассказал старший пожарный 10-й пожарно-спасательной части Антон Осадчик, Максиму даже разрешили побывать в кабине пожарного автомобиля.

"К сожалению, он не смог увидеть наш специнструмент и оборудование, но смог потрогать все руками и сказал нам, что "это круто" - привели в пресс-службе слова пожарного.

После такого визита мальчик пообещал, что не будет отвлекать звонками экстренную службу и всегда будет слушать бабушку.