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Вице-спикер Госдумы назвала интернет-зависимость одной из причин снижения рождаемости

По прогнозам Ольги Епифановой, рождаемость будет снижаться до 2023 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Интернет-зависимость большой части российской молодежи оказывает разрушительное воздействие на институт семьи, что в свою очередь негативно отражается на рождаемости в России. Такое мнение в четверг высказала вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, выступая на проходящем в Белграде VII Международном форуме "Святость материнства".

"Нас очень тревожит, что в России, начиная с 2016 года, наблюдается убыль населения. И по прогнозам, она будет продолжаться до 2023 года", - приводит слова Епифановой ее пресс-служба.

По мнению зампредседателя нижней палаты, одной из причин подобной тенденции является "сетевая организация поведения людей". "Большинство молодых людей буквально живут в интернете. И, разумеется, зависят от него", - считает она.

В результате этого, продолжила Епифанова, "усиливаются индивидуализм и эгоизм современного человека", что приводит к искажению и утрате важных жизненных ориентиров, включая семейные ценности.

Ранее Счетная палата РФ усомнилась в достижении национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста населения, поставленной в майском указе президента РФ Владимира Путина. "Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения РФ", - говорится в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года. В документе уточняется, что численность постоянного населения России по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек. С начала года численность сократилась на 52,5 тыс. человек. Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в январе-августе 2019 года составила 219,2 тыс. человек.

Повышение рождаемости является одной из ключевых задач национального проекта "Демография", рассчитанного на 2019-2024 годы. В частности, планируется увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7 ребенка на одну женщину.

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