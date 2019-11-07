В Удмуртии пищевые отходы начнут перерабатывать в плодородный грунт

ИЖЕВСК, 7 ноября. /ТАСС/. Пищевые отходы на крупнейшем сортировочном полигоне "Чистый город" в Удмуртии начнут перерабатывать в плодородный грунт, который будут использовать для рекультивации самого объекта, сообщила в четверг пресс-служба регионального оператора по обращению с отходами в республике, компании "Спецавтохозяйство".

"На крупнейшем полигоне республики "Чистый город" впервые в Удмуртии начнут отделять и перерабатывать пищевые отходы. Органику будут компостировать и делать из нее плодородный грунт для рекультивации самого же полигона", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, для этого на полигоне построили дополнительное здание, в котором идет монтаж новой линии. Для отделения органики специалисты установят сепаратор, который выглядит как барабан, который "подбрасывает" и одновременно "раскручивает" поступившую массу отходов.

"За счет центробежной силы органика оседает на стенках сепаратора, а оставшиеся отходы идут по линии на дальнейшую досортировку - из них будут извлекать пластик, металл, тетрапак. Отделенные пищевые отходы будут компостировать в специальных емкостях. Полученное органическое удобрение - плодородный грунт - будут использовать для рекультивации заполненных карт полигона", - добавили в пресс-службе.

По информации директора "Чистого города" Сергея Климова, пищевые остатки занимают примерно половину всех отходов. "Если их отдельно собирать и компостировать, то мы не только уменьшим объемы отходов, которые захораниваем на полигоне, но еще и пользу извлечем. Карты полигона, которые отживут свое, можно будет рекультивировать, удобрить, засеять травой, посадить деревья", - цитирует Климова пресс-служба.

Полигон "Чистый город" - крупнейший в Удмуртии, его мощность составляет 300 тыс. тонн отходов в год. Принимает мусор у большинства жителей региона, почти у 1 млн человек. Всего на территории республики действует пять полигонов.