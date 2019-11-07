Власти Греции приглашают Путина и Лаврова на празднование 200-летия революции

АФИНЫ, 7 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время визита в среду в Москву объявил о приглашениях президенту России Владимиру Путину и министру иностранных дел России Сергею Лаврову посетить Грецию по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной революции против ига Османской империи. Об этом сообщил в четверг на брифинге официальный представитель МИД Греции Александрос Генниматас.

Дипломат отметил, что в среду состоялся первый визит греческого министра иностранных дел Дендиаса в Россию в этом качестве, и он проходил в чувствительной атмосфере во время особенно важных региональных событий. "Визит оценивается как особенно успешный. Лавров оказал очень теплый прием главе греческого МИД. Их беседы проходили в исключительно дружественной обстановке", - подчеркнул Генниматас. "Полагаем, что реализована цель этого визита, которой было начало новой главы сердечных двусторонних связей Греции и России", - сказал представитель греческого внешнеполитического ведомства.

"Показательным для периода, в котором находятся российско-греческие отношения, является приглашение премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису посетить Москву в мае следующего года по случаю празднования 75-летия Победы во Второй мировой войне, а также наше собственное приглашение президенту России Путину и министру иностранных дел России Лаврову посетить нашу страну по случаю 200-летия начала греческой революции", - подчеркнул Генниматас.

Он также отметил, что глава МИД России принял приглашение греческой стороны посетить Грецию в ближайшем будущем. "Конкретные даты будут установлены по дипломатическим каналам", - сказал Генниматас.

В среду министр иностранных дел Греции Никос Дендиас сообщил журналистам в Москве, что президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров будут приглашены в Грецию в 2021 году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 200-летия начала греческой революции.

Греческий министр напомнил, что в 2021 году Греция будет отмечать 200-летие начала национально-освободительного восстания в стране, увенчавшегося созданием независимого государства.