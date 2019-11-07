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В Москве пройдет фотовыставка, посвященная теракту в Беслане

Экспозицию представят в Государственном музее - культурном центре "Интеграция" им. Н. А. Островского

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 ноября. /ТАСС/. Фотовыставка "Помнить, чтобы жить", посвященная теракту в Беслане, откроется 15 ноября в Москве, сообщил в четверг отдел по связям с общественностью и информационной поддержке постоянного представительства Северной Осетии при президенте РФ.

"Мероприятие будет включать в себя демонстрацию фотографий с места бесланской трагедии, а также тематическую встречу, в которой примут участие представители ассоциации "Матери Беслана", ветераны спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", представители общественных организаций, учащиеся образовательных школ", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичные фотовыставки прошли во Владикавказе, Черкесске, Махачкале, Нальчике, Санкт-Петербурге.

Экспозицию представят в Государственном музее - культурном центре "Интеграция" им. Н. А. Островского.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

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