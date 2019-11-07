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Росгидромет оценил качество воздуха в 246 городах страны

В 90% городов, где проводилась проверка, выявлено превышение санитарно-гигиенических норм
Описание
© Наиль Фаттахов/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) оценила качество воздуха в 246 российских городах в 2018 году и выявила почти в 90% из них превышение санитарно-гигиенических норм.

"Результаты выполненного анализа данных наблюдений 667 станций в 246 городах России свидетельствуют, что качество атмосферного воздуха сохраняется неудовлетворительным. В 89% городов отмечается превышение санитарно-гигиенических нормативов загрязнения атмосферного воздуха", - говорится в ежегоднике ведомства "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год", подготовленном совместно с Главной геофизической обсерваторией им. Воейкова.

Отмечается, что в 143 городах с общей численностью населения более 56 млн человек средняя за год концентрация одного или нескольких загрязняющих веществ в воздухе кратно превышает безопасный уровень, а в 46 городах степень загрязнения воздуха по комплексу показателей высокая и очень высокая.

По данным Росгидромета, загрязнение воздуха является пятым по значимости фактором риска смертности во всем мире, потому из-за загрязнения воздуха средняя продолжительность жизни россиян сокращается.

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха в 2018 году, представленная в ежегоднике, дана на основе информации государственной наблюдательной сети Росгидромета, пунктов территориальных и локальных систем наблюдений, а также Роспотребнадзора.

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Россия
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