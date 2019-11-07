Эксперты ISO/IEC поучаствуют в обсуждении цифровых стандартов на форуме в Петербурге

ТАСС, 7 ноября. Эксперты Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO) и Международной электротехнической комиссии (International Electrotechnical Commission, IEC) в области интернета вещей примут участие в конференции "Регулирование цифровых технологий", которая пройдет 20 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).

ISO и IEC являются ключевыми организациями в области международной стандартизации и единственными, документы которых носят статус стандартов.

"Технический комитет "Кибер-физические системы" на базе РВК выступил организатором международной конференции "Регулирование цифровых технологий", которая пройдет 20 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к проведению первого в России заседания подкомитета Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO) и Международной электротехнической комиссии (International Electrotechnical Commission, IEC) в области интернета вещей. Ключевыми темами конференции станет состояние национального и международного регулирования цифровых технологий, приоритеты государственной политики и поддержки технологического развития инструментами стандартизации, а также участие бизнеса в нормативно-техническом регулировании", - говорится в сообщении.

Форум соберет ведущих международных экспертов в области стандартизации из таких компаний, как IBM, Microsoft, Cisco, Toshiba, Dell EMC, а также представителей международных организаций по стандартизации ISO, IEC, IEEE, ITU-T. В числе спикеров - председатель подкомитета ISO/IEC в области интернета вещей Франсуа Коалье, председатель регуляторного комитета LoRa Alliance Оливье Божар, директор департамента цифровых технологий Минпромторга РФ Владимир Дождев, директор департамента по развитию фонда "Сколково" Сергей Израйлит, заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев и другие, сообщает пресс-служба РВК.

"В деятельности по формированию стандартов цифровых технологий ключевым принципом является создание новых дорог и наведение мостов. Мы участвуем в разработке стандартов на площадке ISO/IEC, чтобы российские разработчики могли выходить со своими продуктами и решениями на внешние рынки. Конференция в Санкт-Петербурге станет уникальной по количеству экспертов из разных стран мира и откроет новые возможности по участию России в процессе международной стандартизации", - считает руководитель программ РВК, председатель технического комитета "Кибер-физические системы" Никита Уткин, чьи слова приводятся в сообщении.

Соорганизатором конференции выступит "Ростелеком". Форум пройдет при участии федеральных органов власти (Росстандарт, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство экономического развития РФ), научных и образовательных организаций (НИУ ВШЭ, Сколтех), крупных компаний ("Ростелеком", "Лаборатория Касперского") и институтов развития (РВК, фонд "Сколково").