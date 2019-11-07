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В Вологодской области стабилизировался уровень воды в реках

В настоящее время остаются подтопленными 50 населенных пунктов с населением 1226 человек

ТАСС, 7 ноября. /ТАСС/. Уровень воды в разлившихся реках Вологодской области стабилизировался, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"Уровень воды в реках Вологодской области стабилизировался. В четырех населенных пунктах остаются подтопленными 46 домов и 86 приусадебных участков. Эвакуировано 45 человек, в их числе девять детей", - сказали в ведомстве.

Без электричества, по данным МЧС, остаются 50 населенных пунктов с населением 1226 человек. Как ранее сообщали власти, к вечеру четверга оно может быть восстановлено. "Жители обеспечены водой, продуктами, предметами первой необходимости. Вопросы медицинского обеспечения решаются путем экстренной доставки медперсонала техникой повышенной проходимости", - добавили в министерстве.

Аномальная погода привела к подтоплению и отключению электричества в некоторых населенных пунктах Вологодской области. Режим ЧС введен в 13 районах: Вологодском, Череповецком, Устюженском, Шекснинском, Междуреченском, Сямженском, Усть-Кубинском, Тотемском, Бабаевском, Никольском, Кичменгско-Городецком, Нюксенском, Бабушкинском районах. В Вологде введен режим повышенной готовности.

Теги
РоссияВологодская область
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