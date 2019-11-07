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В Китае установили в онлайн-играх "комендантский час" для несовершеннолетних

Также власти страны ввели ограничения на максимальную ежемесячную сумму на игры в интернете. Для подростков младше 16 лет она составляет около $30, а от 16 до 18 лет - около $60

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство КНР разработало нормативные требования, ограничивающие доступ несовершеннолетних к онлайн-играм в ночное время. Китайцы младше 18 лет не смогут проводить время за сетевыми играми с 22:00 до 8:00, об этом сообщило Главное государственное управление КНР по делам прессы и издательств.

Согласно новым правилам, во время онлайн-регистрации геймеры обязаны указывать свое имя, данные профиля соцсети WeChat, телефон и идентификационный номер (аналог серии и номера паспорта). Эта информация поможет установить личность пользователя и его реальный возраст.

Кроме того, власти ввели ограничения на максимальную ежемесячную сумму, потраченную молодыми людьми на игры в интернете. Для подростков младше 16 лет эта сумма составит 200 юаней (около $30), а от 16 до 18 лет - 400 юаней (около $60) в месяц.

Решение правительства об ограничении доступа к сетевым играм вызвало массовое недовольство среди молодежи. Среди комментариев в интернете многие из них отмечали, что с 6:30 до 22:00 они заняты учебой и теперь у них совсем не будет времени на любимые развлечения.

Новые правила для несовершеннолетних были введены в рамках правительственной программы КНР по борьбе с игровой зависимостью среди молодежи.

Теги
Китай
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