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Полиция установила личности всех жертв инцидента в Эссексе

В Ханое подтвердили, что 39 погибших мигрантов являются вьетнамцами

ТАСС, 7 ноября. /ТАСС/. Полиция установила личности всех 39 мигрантов, тела которых были обнаружены в прицепе грузовика в английском графстве Эссекс 23 октября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба полиции графства.

"Комиссии по опознанию был предоставлен ряд документов, и старший коронер Кэролин Бизли-Маррей сообщила об установлении личности всех погибших, их семьи были уведомлены", - говорится в сообщении.

В свою очередь, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство общественной безопасности страны, Вьетнам подтвердил, что 39 погибших мигрантов являются гражданами Вьетнама.

"На 20:00 7 ноября Министерство общественной безопасности Вьетнама и британские власти смогли подтвердить, что все 39 жертв, найденных мертвыми в Эссексе 23 октября, были Вьетнамцами", - указано в заявлении.

23 октября в городе Грейс в английском графстве Эссекс полиция обнаружила рефрижератор с телами 39 мигрантов, погибших, по данным СМИ, из-за переохлаждения. Грузовик был доставлен в Великобританию на пароме из бельгийского порта Зебрюгге.

Вскоре после начала расследования десять вьетнамских семей сообщили в социальных сетях о пропаже своих родственников, высказав опасения, что они могут оказаться среди обнаруженных в английском графстве погибших. Позднее полиция Эссекса заявила, что все обнаруженные мигранты, скорее всего, были гражданами Вьетнама.

Глава вьетнамского правительства Нгуен Суан Фук распорядился провести расследование в связи с возможной незаконной перевозкой людей, а также обязал Министерство иностранных дел следить за развитием ситуации и сотрудничать с британской стороной для установления личностей погибших. Помимо этого правоохранительные органы Вьетнама задержали 11 человек по подозрении в причастности к гибели мигрантов. В свою очередь британские власти предъявили обвинения в непредумышленном убийстве двум североирландцам.

Теги
ВеликобританияВьетнам
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