Первая организованная группа детей с Чукотки приедет в Волгоград на День Победы

ВОЛГОГРАД, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Чукотки намерены организовать поездку детской туристической группы в Волгоград в 2020 году на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила журналистам представитель комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа Ольга Фомина на Всероссийском форуме по детско-юношескому туризму.

"Мы очень далекий регион с экстремальными климатическими условиями, поэтому стараемся детей отправлять на отдых в Подмосковье, Калининград, Крым. В Волгограде пока не было организованных детских групп с Чукотки, намерены организовать первую такую группу в следующем году на празднование 75-летия Великой Победы", - сказала Фомина.

По данным организаторов форума, который продлится два дня, участие в нем принимают представители туристической индустрии из 27 регионов России.

"В советский период Волгоград занимал лидирующие позиции по организации детско-юношеского туризма, эту практику необходимо возрождать, - сказал на пленарном заседании форума президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимир Шаров. - Комфортная городская среда является для любого туриста определяющим фактором. Сегодня мы прорабатываем вопрос реализации внебюджетной программы строительства и развития сети круглогодичных центров детско-юношеского туризма в 58 регионах страны, шесть из которых, включая Волгоградскую область, войдут в пилотный проект".

В комитете по развитию туризма Волгоградской области отметили, что в программе форума запланированы мастер-классы, фотовыставка детско-юношеских турмаршрутов российских регионов и экскурсионная программа. Также волгоградские туроператоры представят гостям кейсы по турмаршрутам, лучшие региональные практики по детскому туризму, проведут обучающие лекции по формированию специфических турпродуктов.