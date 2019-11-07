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В Думу внесены проекты, обязывающие туроператоров формировать электронную путевку

Сведения о путевке должны вноситься в систему "Электронная путевка", введенной Ростуризмом в декабре 2017 года в постоянную эксплуатацию

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов-единороссов и зампред комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") внесли в Госдуму законопроекты, обязывающие туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную базу электронных путевок. Документы опубликованы в четверг в думской электронной базе данных.

"Проектом федерального закона предлагается обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе", - говорится в пояснительной записке. Речь идет об одноименной системе "Электронная путевка", введенной Ростуризмом в декабре 2017 года в постоянную эксплуатацию.

Законопроектом также предлагается исключать туроператора из единого федерального реестра туроператоров за нарушение запрета на продажу путевок без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе. При этом оператор системы будет взимать с туроператора плату за размещение электронной путевки в системе, размер и порядок платы установит кабмин РФ.

Турагент в случае, если туроператор наделил его правом доступа к системе, будет обязан выдать заверенную выписку из системы, "содержащую условия соответствующего договора о реализации туристского продукта".

Одновременно с этим депутаты внесли на рассмотрение палаты законопроект об установлении административной ответственности за нарушение туроператором или турагентом порядка и сроков формирования и размещения электронной путевки в единой информационной системе. Согласно тексту, это повлечет за собой штраф для должностных лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Для юридических лиц размер санкции составит от 500 тыс. до 1 млн рублей. Необходимые поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, данный законопроект в случае его принятия вступит в силу с 1 апреля 2020 года.

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Россия
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