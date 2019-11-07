Эксперты усомнились в необходимости возврата специалитета при подготовке учителей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Существующая двухступенчатая модель подготовки педагогов в России является эффективной, отказ от нее и возврат к пятилетнему обучению лишает систему гибкости. Если бакалавриат дает возможность студентам понять, действительно ли им интересно педагогическое образование и нужно ли идти в магистратуру за углубленными знаниями, то специалитет жестко ориентирует их на работу в школе, считают опрошенные ТАСС эксперты.

5 ноября президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку усомнился в целесообразности двухступенчатой системы высшего образования для учителей русского языка. Глава государства признался, что у него пока нет окончательного мнения по этому вопросу, отметив, что бакалавриат и магистратура - это неплохой способ подготовки отдельных специалистов, например, в кибернетике. В свою очередь министр просвещения Ольга Васильева заявила, что педагогов в России нужно готовить по пятилетним программам специалитета, поскольку бакалавриата недостаточно. Между тем глава Минобрнауки Михаил Котюков не согласился с коллегой. По его мнению, бакалавриат, учитывая возрастающую роль современных технологий, дает достаточный уровень образования для работы в школе.

Осознанный выбор

"Специалитет имел бы эффект в том случае, если добавленный год был потрачен на практику в школе. А если просто еще добавят какие-то предметы, лекции, то это бессмыслица, - считает народный учитель России, директор московского центра образования "Царицыно" номер 548 Ефим Рачевский. - В чем плюсы магистратуры? Никто не заставляет после бакалавриата сразу идти в магистратуру. Идеальный вариант, если после бакалавриата выпускник поработал два года в школе, и потом он уже выбирает магистратуру на осознанном уровне, потому что ощущает дефицит своих компетенций".

По его словам, такой опыт в российской системе образования есть. Например, при специалитете в Московском городском педагогическом университете (МГПУ) у студентов старших курсов целый год была практика в школе, только после этого они выходили на диплом. При этом Рачевский отметил определенный диссонанс между компетенциями, которые нужны в школе, и теми, что дают в педвузах. "Реально чему-то научиться можно, делая что-то, а не записывая и не конспектируя. Только такое решение будет полезным. А сидение не четыре года, а пять лет ничего не даст. Способному человеку достаточно четырех лет", - уверен он.

Гибкость системы

Академик Российской академии образования, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург признает, что существующая система имеет определенные минусы и плюсы, однако ей также присуще определенная гибкость. "Есть примеры: мои выпускницы замечательно изучали иностранный язык в педагогическом вузе, но они хотят в гостиничный бизнес, и язык там пригодится. Зачем мне такие будущие учителя, которые все-таки понимают, что с детьми им делать нечего? Поэтому кто-то идет в магистратуру, например, на методику преподавания иностранного языка, а кто-то может идти вообще в другой вуз и на базе этого языка получать другую профессию", - считает Ямбург.

По его мнению, немедленно отменить существующую систему невозможно, а подобные высказывания вызывают только панику. "Одна из причин, по которой эта система внедрялась, - наши дипломы не конвертировались на Западе, поэтому приводили в соответствие с западной системой. Если сейчас повернуть назад, то будет ни то и ни се. Поэтому я не думаю, что это будет реализовано", - сказал Ямбург.

Углубленное изучение

Ректор МГПУ Игорь Реморенко считает, что существующая система более эффективная и гибкая, однако готовить надо по трехуровневой модели. "Это бакалавриат, магистратура и аспирантура. Каждый из этих уровней можно отдельно совершенствовать", - пояснил он.

По его словам, бакалавриат дает общую подготовку и позволяет студенту сориентироваться в том, действительно ли ему интересно работать в школе и увлекает ли его педагогические образование, или, может быть, ему интересна более общая система работы с людьми, например, в консалтинге, клиентоориентированных сервисах и так далее, где также требуются педагогические навыки.

"Дальше - магистратура. Она позволяет более углубленно освоить какие-либо педагогические навыки, если человек уже поработал, понял, что ему интересно. Кроме того, эта модель позволяет тем, у кого базовое образование не педагогическое, в магистратуре нарастить уже требуемые педагогические компетенции", - заявил Реморенко, уточнив, что аспирантура, в свою очередь, посвящена уже научной работе и более углубленному изучению предмета.

По его словам, специалитет жестко ориентирует студентов на работу именно в школе, "привязывает человека на конкретное рабочее место". "Во всем мире такое движение, что бакалавриат становится более укрупненным, а магистратура, наоборот, более ориентированной на профессию", - добавил ректор вуза.