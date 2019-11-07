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Представитель Дорониной сообщил, что артистка проходит профилактическое обследование

Ранее в СМИ появилась информация, что Татьяна Доронина попала в военный госпиталь. Ее представитель в свою очередь заявил, что в больницу артистка не попадала

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Народная артистка СССР, президент Московского художественного академического театра им. М. Горького Татьяна Доронина проходит проверку состояния здоровья. Об этом в четверг сообщил ТАСС ее представитель.

"Татьяна Васильевна в больницу не попадала. У нас будет награждение 21 ноября. Она плохо себя почувствовала, нужно к награждению привести себя в порядок", - сказал представитель Дорониной, комментируя информацию в СМИ о ее попадании в военный госпиталь.

По его словам, актриса проходит профилактическое обследование.

Доронина известна своими ролями в Ленинградском государственном театре им. Ленинского Комсомола, Московском академическом театре им. В. Маяковского, Ленинградском академическом Большом драматическом театре им. М. Горького, где играла в постановках Г. А. Товстоногова.

В МХАТ им. М. Горького Доронина исполнила роли Грушеньки в "Братьях Карамазовых" Бориса Ливанова, Насти в "На дне" Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, Дульсинеи в "Дульсинее Тобосской" Олега Ефремова, Вассы Железновой в одноименной постановке Бориса Щедрина. Среди киноработ актрисы - фильмы "Первый эшелон" Михаила Калатозова, "Шли солдаты…" Леонида Трауберга, "Горизонт" Иосифа Хейфица и другие. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра.

Теги
РоссияДоронина, Татьяна Васильевна
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