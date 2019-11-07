Землю с Пискаревского кладбища передали для памятника "Свеча Памяти" в Иерусалиме

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие роты почетного караула Западного военного округа передали прибывшей в Петербург израильской делегации гильзу с землей с Пискаревского мемориального кладбища для закладки в основание памятника "Свеча Памяти", который возведут в Иерусалиме. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы округа.

"Почетный караул принял участие в церемонии вместе с ветераном Великой Отечественной войны Василием Васецким и жителями города. Данная церемония даст начало дням Санкт-Петербурга в Израиле, которые пройдут до 15 ноября. В эти же дни состоится закладка первого камня и капсулы с землей с Пискаревского мемориала в основание памятника "Свеча Памяти", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Евро-Азиатского еврейского конгресса сообщала, что закладка первого камня в основание памятника подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда состоится в Иерусалиме 12 ноября. Монумент будет представлять собой восьмиметровую бронзовую стелу, в верхней части которой вмонтирована литая часть, символизирующая пламя свечи. На памятнике будет размещен текст, рассказывающий о блокаде на трех языках: русском, иврите и английском.

Открытие памятника состоится в январе 2020 года. 27 января отмечаются годовщина снятия блокады Ленинграда и День памяти жертв Холокоста. В церемонии открытия монумента "Свеча памяти" в Иерусалиме ожидается участие президента РФ Владимира Путина и руководства Израиля.

Как сообщили журналистам в пресс-службе комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, на памятнике также будет размещен символ "блокадной ласточки". "Как известно, весной 1942 года многие ленинградцы носили на груди маленький жестяной значок, на котором была изображена ласточка с письмом в клюве. Этот символ стал коротким и ясным ответом на заявления немецко-фашистской пропаганды о том, что теперь в город не пролетит даже птица", - отметили в комитете.

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Массовые захоронения на Пискаревке, на северной окраине Ленинграда, проводились самой суровой блокадной зимой 1941-42 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. В наши дни установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день, но историки не исключают, что большая часть покоящихся здесь не будет опознана никогда. Мемориальный комплекс был построен по проекту архитекторов Александра Васильева и Евгения Левинсона.