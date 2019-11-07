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Эксперт: открытие железнодорожного сообщения в Крым увеличит турпоток ежегодно на 10-14%

По информации властей региона, за десять месяцев 2019 года на полуострове отдохнули 6,87 млн человек

ВОЛГОГРАД, 7 ноября. /ТАСС/. Открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту увеличит туристический поток на полуостров ежегодно на 10-14%. Такое мнение выразил ТАСС в кулуарах Всероссийского форума по детско-юношескому туризму президент ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимир Шаров.

"Именно железнодорожная составляющая будет самая реперная в ближайшие пять лет, и она позволит увеличить каждый год турпоток в Крым на 10-14%",- сказал Шаров.

Он уточнил, что существуют разные системы методики оценки, насколько может увеличиться турпоток. В своем прогнозе эксперт придерживается методики туроператорской оценки, "потому что это те структуры, которые, как лакмусовая бумажка, хорошо ощущают спрос на услуги как попасть в регион - авиационным, железнодорожным, или автомобильным транспортом".

Эксперт считает, что у Крыма высокий туристический потенциал, однако, чтобы отдых в Крыму стал более востребован, предстоит решать "вопрос распределения объемов и расширения границ сезонности - когда 6 млн человек приезжают в сезон за три месяца - это много, а по году - это немного, больше емкость у городов Золотого кольца России, где уже 8 млн туристов, среди них много иностранцев".

По данным властей Крыма, за десять месяцев 2019 года на полуострове отдохнули 6,87 млн человек - больше, чем за весь прошлый год (6,8 млн человек). По итогам 2019 года здесь рассчитывают принять порядка 7,5 млн туристов. В 2020 году турпоток в республику, по прогнозам, превысит 8 млн человек.

В четверг перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщил, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь после ввода железнодорожной части Крымского моста отправится 23 декабря, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь. По данным перевозчика, 8 ноября стартуют продажи билетов на пассажирские поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым. Выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования "Таврия" - это одно из ранних названий Крымского полуострова.

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