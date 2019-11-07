Женщина, обвиняемая в доведении пасынка до самоубийства, обжаловала свой арест

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Врач-кардиолог Ирина Воропаева, обвиняемая в доведении пасынка до самоубийства, обжаловала решение Басманного суда Москвы о своем аресте. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Татьяна Писецкая.

"Сегодня я подала жалобу на решение заключить мою подзащитную под стражу", - сказала адвокат.

Суд заключил Воропаеву под стражу до 12 декабря. Ей предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ ("Доведение несовершеннолетнего до самоубийства"). Если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание от восьми до десяти лет заключения. По данной статье дела в отношении законных представителей несовершеннолетних в РФ возбуждают крайне редко.

Ранее адвокат заявляла ТАСС, что, с ее точки зрения, следствие ведется не объективно. В частности, следователь не представил сведений, что Воропаева умышленно доводила пасынка до самоубийства. По ее словам, женщина пыталась спасти мальчика. Вину Воропаева не признает.

Она проживала с мужем и 14-летним пасынком в элитном поселении Вороновское в Новой Москве. Соседи и знакомые характеризуют эту семью как благополучную. Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, поводом для суицида подростка могли стать упреки и издевательства мачехи, которая требовала от него придерживаться особой диеты из-за лишнего веса. Перед суицидом, говорится в материалах, мальчик написал предсмертную записку.

Трагедия получила широкую огласку в СМИ. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК РФ.

Между тем источник ТАСС, знакомый с материалами дела, сообщил, что погибший страдал расстройством психики.