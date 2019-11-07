Кузнецова просит прокуратуру провести проверку в связи с отравлением детей в поезде

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение в транспортную прокуратуру РФ о проверке оказываемых услуг по перевозке детей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе детского омбудсмена.

"Анна Кузнецова направила обращение в транспортную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку оказываемых услуг по перевозке детей", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что группа детей в количестве 44 человек направлялась из санатория Минеральных Вод в столицу на поезде Владикавказ - Москва, чтобы затем пересесть на поезд до Брянска. "В Москве 31 ребенок госпитализирован с признаками отравления", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что 13 детей уже вернулись в Брянск к родителям.

Сотрудники аппарата уполномоченного находятся на связи с департаментом здравоохранения Москвы.

"Вопрос возвращения детей из Москвы в Брянск находится в том числе на контроле детского омбудсмена, Анна Кузнецова на связи с региональным уполномоченным", - говорится в сообщении пресс-службы.