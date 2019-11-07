Путин и Токаев осмотрели коллекцию оружия в центре "Эрмитаж-Сибирь"

ОМСК. 7 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев посетили центр "Эрмитаж-Сибирь", где осмотрели выставку оружия из собрания Государственного Эрмитажа.

Экспозиция "Сжимая рукоять меча... Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока" состоит из двух разделов, и первый из них посвящен непосредственно образу воина и вооружению. Сопровождавший двух лидеров директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский показал Путину и Токаеву различные образцы доспехов и вооружения: на выставке представлена богатая коллекция кинжалов, сабель, ножей самых различных форм и отделки. Оружие собрано из разных регионов, в том числе из Средней Азии, с Кавказа, Ближнего Востока.

"Вот это - Ближний Восток, где все кипело и сражалось", - сказал Пиотровский, остановившись перед коллекцией вооружения из этого региона. "И сейчас кипит", - отметил Путин.

В отдельных залах Центра располагается экспозиция искусства XX-XXI вв. На выставке в том числе представлены работы местных художников. Путину и Токаеву подробно рассказали о выставленных полотнах, продемонстрировали в том числе и работы современных мастеров.

Центр участвует в проекте развития Государственного Эрмитажа до 2022 года ("Большой Эрмитаж"). Этот проект предполагает создание в российских регионах и за рубежом представительств музея.

Культурно-просветительный центр "Эрмитаж-Сибирь", который стал первым за Уралом представительством государственного Эрмитажа, открылся в Омске в среду. Он разместился в новом корпусе Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, под который выделено историческое здание страхового общества "Саламандра" начала XX века. Помимо проведения выставок, в центре "Эрмитаж-Сибирь" музейных работников со всей Сибири будут знакомить с уникальными практиками Эрмитажа по организации выставочной деятельности, реставрации, музейной педагогики и безопасности.