В НАО предложили охранять школы и детские сады в удаленных районах силами Росгвардии

ТАСС, 7 ноября. Депутаты Ненецкого автономного округа (НАО) после ЧП в Нарьян-Маре, где мужчина, проникший на территорию детского сада, убил ребенка, предложили ввести единый стандарт обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, а также охранять отдаленные и труднодоступные образовательные учреждения силами Росгвардии. Соответствующее обращение в правительство РФ в четверг приняли депутаты окружного собрания НАО.

Это не первое предложение об охране силами Росгвардии учебных заведений со стороны региональных властей. После трагедии в Керченском политехническом колледже, когда 18-летний студент открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, с предложением охранять образовательные учреждения силами Росгвардии выступили власти Крыма, однако, как сообщил ранее ТАСС первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович, такая инициатива требует более детальной проработки.

"Депутаты окружного Собрания предлагают внести изменения в отдельные нормативные акты РФ. В частности, предлагается предусмотреть обязательное оборудование зданий и помещений образовательных организаций не только системами видеонаблюдения, но и системами электронных пропусков, установить единый стандарт обеспечения безопасных условий обучения", - сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Многие населенные пункты в Ненецком автономном округе расположены в отдаленных районах, куда можно добраться исключительно воздушным транспортом. Как пояснил ТАСС заместитель председателя Собрания депутатов НАО Матвей Чупров, основным населенным пунктом в регионе является Нарьян-Мар. "Все остальные, за исключением Красного, не имеют автомобильного сообщения непосредственно с центром. 15 населенных пунктов, в которых есть полноценные школа и детский сад, но с которыми нет сообщения, к которым может приехать бригада быстрого реагирования. Расстояния же очень большие. На вертолете только долететь", - рассказал он, отметив, что и такая возможность существует только при хороших погодных условиях.

"В связи с недоступностью охранных услуг в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, а также неэффективным использованием в таких населенных пунктах каналов передачи тревожных сообщений в силу существенной удаленности подразделений правоохранительных органов от образовательной организации предлагается рассмотреть возможность охраны таких учреждений войсками Росгвардии", - говорится в сообщении.