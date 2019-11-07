Зеленский признался, что устает от своей работы

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президентство отнимает у него все силы, из-за чего он в конце дня чувствует себя "не человеком, а организмом".

"Очень сложная профессия, отнимает все силы, время и иногда желание. Ты просто в конце дня из человека превращаешься в организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже иногда не понимает, о чем говорит семья. И это утомительно не только для меня, но и для семьи", - сказал Зеленский в видеоролике, опубликованном в четверг на его странице в Facebook.

Вместе с тем он отметил, что не собирается отказываться от своей работы. "Решение, как говорят в Раде, принято", - отметил глава украинского государства.

Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от напряженного графика, негатива со стороны журналистов и пользователей социальных сетей. По словам Богдана, высокие темпы работы президента забирают "очень много сил и энергии" у Зеленского.