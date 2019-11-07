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Главного юриста Нацбанка Украины задержали при получении взятки в $15 тыс.

Чиновница предлагала за денежное вознаграждение оказать содействие в получении бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в Киеве главного юрисконсульта Национального банка Украины (НБУ) при получении взятки в размере $15 тыс. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Как установлено досудебным расследованием, указанное должностное лицо через посредника обратилось к директору компании, осуществляющей деятельность по обмену валюты, с предложением за денежное вознаграждение оказать содействие в получении бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций", - говорится в сообщении. Юрист Нацбанка потребовала от предпринимателя $30 тыс. Правоохранители задержали чиновницу и посредника во время передачи половины этой суммы.

Следователи готовятся предъявить задержанным обвинение по статьям о мошенничестве и даче взятки. В Национальном банке уже заявили о готовности содействовать следствию, а также о намерении провести внутреннюю проверку по этому делу.

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Украина
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