В Транспортном управлении Швеции назвали причину инцидента с российским паромом

СТОКГОЛЬМ, 7 ноября. /ТАСС/. Причиной инцидента с российским пассажирским паромом Princess Anastasia компании Moby SPL, на котором в среду вечером произошел сбой оборудования, стала авария в энергосистеме в результате смешения двух разных видов топлива, когда более вязкое забило фильтры электрогенераторов как основной системы, так и аварийной. Об этом в четверг сообщает телеканал SVT со ссылкой на экспертов Транспортного управления королевства.

"Когда топливо из Санкт-Петербурга смешалось с топливом из Стокгольма, образовалась что-то вроде желе, что вызвало остановку", - отметил представитель Транспортного управления Томас Острём.

Минувшей ночью водолазы обследовали корпус судна и не обнаружили никаких серьезных повреждений. "Мы нашли на корпусе вмятину, но никаких более серьезных повреждений нет. К тому же, неизвестно, образовалась ли вмятина в результате инцидента в среду вечером", - продолжил Острём.

Шведская аварийная комиссия намерена снова посетить судно, чтобы проследить развитие ситуации. Будет ли по этому инциденту начато официальное расследование, пока не известно.

В среду вечером в компании-судовладельце Moby SPL ТАСС сообщили, что недалеко от Стокгольма при выходе из порта на пароме произошел перезапуск генераторов, в связи с чем капитан судна принял решение вернуться в порт шведской столицы для проверки оборудования. При этом шведский телеканал SVT сообщил, что паром сел на мель недалеко от острова Лидингё вблизи Стокгольма. Судовладелец опроверг данную информацию, сообщив, что судно вернулось в порт своим ходом. Утром паром вышел из порта Стокгольма и продолжил запланированный маршрут - в Хельсинки (Финляндия), а затем в Санкт-Петербург.

Princess Anastasia - пассажирский паром общей вместимостью 2,5 тыс. мест. На борту 834 каюты и автомобильная палуба на 580 машин. Компания Moby SPL - международный паромный оператор в Санкт-Петербурге, который был основан осенью 2016 года в результате слияния компании St. Peter Line и крупнейшего итальянского паромного оператора Moby S. p. A. Компания Moby SPL с апреля 2017 года выполняет регулярные круизы по маршрутам Санкт-Петербург - Хельсинки - Таллин - Стокгольм - Хельсинки - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Хельсинки - Санкт-Петербург.