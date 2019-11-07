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В Кишиневе вандалы разбили памятник Герою Советского Союза

Руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович сообщил, что это уже второй случай вандализма за последние шесть месяцев

КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко (1907-1982) на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Как сообщил в четверг на своей странице в Facebook руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович, за последние шесть месяцев это второй случай вандализма.

"Сегодня утром на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе произошел очередной акт вандализма в отношении памятника Герою Советского Союза, уроженцу Молдавии, майору Георгию Черниенко. Именная плита из красного гранита была обнаружена разбитой на аллее Героев Советского Союза", - написал Петрович.

Он напомнил, что полгода назад новый глава МВД Андрей Нэстасе решил ликвидировать пост карабинеров, охранявших мемориал.

Теги
Молдавия
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