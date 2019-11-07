В ЕС прокомментировали судебное решение о ликвидации в РФ движения "За права человека"

ТАСС, 7 ноября. ЕС прокомментировал в четверг судебные решения о ликвидации в России движения "За права человека" и общественной организации "Центр содействия коренным малочисленным народам Севера", назвав такие действия "тревожным развитием событий". Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

"Необходимо создавать надлежащие условия оказания государственной поддержки НПО и создавать открытую и инклюзивную среду для их развития", - отмечается в сообщении. В ЕС также считают, что право на свободу участия в ассоциациях "является частью международных обязательств" России, говорится в заявлении.

Верховный суд РФ 1 ноября удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в судебной коллегии Верховного суда по административным делам. По словам адвоката Сергея Андропова, после подачи апелляции они обратятся в ЕСПЧ.

6 ноября Мосгорсуд решил ликвидировать "Центр содействия коренным малочисленным народам Севера", удовлетворив соответствующий административный иск Минюста.