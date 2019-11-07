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Продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября

Железнодорожное сообщение с полуостровом запустят 23 декабря
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября. Приобрести билет можно будет на сайте "Гранд Сервис Экспресс" и в ж/д-кассах. Об этом ранее сообщил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", который будет работать на этом направлении.

Планируется, что железнодорожное сообщение с Крымом будет запущено 23 декабря. Стоимость билетов составит от 2966 рублей.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится с Московского вокзала в 14:00 мск, из Москвы (Казанский вокзал) в Симферополь - 24 декабря в 23:45 мск.

На линии из Санкт-Петербурга будут курсировать пять одноэтажных поездов из купейных и плацкартных вагонов. Поездка будет продолжаться 43,5 часа. Из Москвы в Симферополь будут ходить четыре двухэтажных поезда с вагонами купе и СВ. Время в пути составит 33 часа.

Стоимость билетов на поезд Москва - Симферополь в вагоне купе начинается от 2 966 рублей, проезд в СВ стоит от 9 952 рублей. На поезд Санкт-Петербург - Севастополь в плацкарте - от 3 500 рублей, в купе - от 3 906 рублей. Однако в компании отметили, что при определении стоимости применяется динамическое ценообразование: стоимость билетов может варьироваться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов.

1 ноября Минтранс РФ сообщил, что перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания "Гранд Сервис Экспресс". Первые поезда планируется запустить в 2019 году после ввода железнодорожной части Крымского моста. Как сообщалось, первые пассажиры в Крым поедут по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в 2019 году после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года.

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту планируется открыть в 2020 году.

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