Комиссия Минздрава рекомендует 10 новых лекарственных препаратов в перечни на 2021 год

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Комиссия Минздрава России по итогам первого заседания по формированию перечней лекарственных препаратов на 2021 год рекомендовала в списки 10 новых наименований. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"Указанные 10 препаратов были рекомендованы Комиссией для включения в перечни на 2021 год впервые", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

В комиссии поддержали включение таких наименований, как препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа ипраглифлозин, селексипаг - для лечения легочной артериальной гипертензии, окрелизумаб - против рассеянного склероза, а также симоктоког альфа, эмицизумаб, калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид, дазатиниб, кабозантиниб, тапентадол и луразидон. Шесть препаратов из списка могут пополнить перечень ЖНЛВП (Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), четыре - программу высокозатратных нозологий (ВЗН).

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минздрава, окончательное решение о включении или исключения лекарств из перечней будет принято осенью 2020 года по итогам еще трех серий ежеквартальных заседаний комиссии.

О перечнях

Перечень ЖНВЛП утверждается правительством РФ в целях государственного регулирования цен на лекарства. Его задачей является повышение доступности медикаментов для населения и лечебно-профилактических учреждений. Всего перечень ЖНВЛП на 2020 год включает 758 лекарственных препаратов. В 2019 году он состоит из 735 лекарственных препаратов.

В программу льготного лекарственного обеспечения "Семь высокозатратных нозологий" (7 ВЗН), которая действует в России с 2008 г., входят такие заболевания, как гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный склероз, состояния после трансплантации органов или тканей. С 2019 года программа расширилась до двенадцати редких и тяжелых заболеваний (нозологий).