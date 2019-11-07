Северная Осетия предложит кабмину реконструировать КПП на границе России с Грузией

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии разработают и направят в правительство РФ предложения по реконструкции пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией, нагрузка на который значительно увеличивается зимой из-за регулярного закрытия Военно-Грузинской дороги по погодным условиям. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"Будет сформирована рабочая группа, которая обобщит все предложения по улучшению функционирования МАПП (многостороннего автомобильного пункта пропуска - прим. ТАСС) "Верхний Ларс" и направит итоговый документ в правительство России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поток транспорта на данном участке будет только расти. "Решение проблемы видится на федеральном уровне. В первую очередь, необходима коренная реконструкция МАПП, требующая капитальных финансовых вложений. Серьезные надежды возлагаются на электронную очередь, но для ее внедрения нужны изменения в существующую нормативно-правовую базу", - следует из сообщения.

В пресс-службе добавили, что планируется установить семь информационных табло на федеральной трассе "Кавказ" для отражения обстановки в пункте пропуска в режиме онлайн. "Своевременное информирование граждан о складывающейся ситуации в пункте пропуска "Верхний Ларс" посредством интернета и СМС-сообщений будет способствовать сокращению заторов возле границы и скоплению автомобилей в узком горном ущелье", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что при резком похолодании необходимо разворачивать пункты обогрева. "Местной власти нужно будет привлекать бизнесменов для организации передвижных пунктов по продаже продуктов питания, снабжения людей товарами первой необходимости", - добавили в пресс-службе.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. Очереди на дороге возникают с наступлением зимнего периода: в связи с ухудшением погодных условий граница обычно закрывается несколько раз в неделю.