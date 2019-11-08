ВЦИОМ: около 75% россиян готовы оказывать содействие полиции

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Количество россиян, готовых стать понятыми, за семь лет выросло более чем в полтора раза, увеличившись с 45% до 72%. Еще 68% готовы сообщить о действиях заинтересовавшего полицию человека, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.

"Россияне сегодня в большинстве случаев готовы оказывать содействие сотрудникам полиции: 87% опрошенных заявили о готовности сообщить сотруднику полиции подробности ситуации, очевидцем которой они являются, 72% готовы стать понятыми (в 2012 году - 45%), а 68% - сообщить информацию о поведении третьего лица, заинтересовавшего полицию", - говорится в материалах.

Кроме того, как показало исследование, 55% россиян готовы принять участие в задержании правонарушителя, а 47% - поучаствовать в охране общественного порядка. "Если десять лет назад треть россиян наблюдали нарушение прав человека со стороны сотрудников полиции (34%), то на сегодняшний день непозволительное поведение доводилось наблюдать 16% опрошенных, что является рекордно низким значением за все время мониторинга", - отметили во ВЦИОМ.

В этом году, следует из данных ВЦИОМ, только 3% опрошенных отметили, что им пришлось наблюдать использование служебного положения в личных целях со стороны сотрудников полиции, 83% сообщили, что не сталкивались с действиями полиции, нарушающими права человека.

Согласно данным опроса, в целом за последний год из всех структур полиции россияне чаще всего взаимодействовали с сотрудниками ГИБДД (30%). Каждый пятый респондент отметил, что общался с участковым инспектором (21%), с сотрудниками дежурной части - 12%, патрульно-постовой службы - 10%. Не доводилось взаимодействовать с работниками полиции за последний год 40% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 ноября 2019 года среди 1800 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.