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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Начался выпуск группы из 19 белух в Японское море

По данным ВНИРО, животные успешно перенесли семичасовой переход до места выпуска

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты начали выпуск в естественную среду 19 белух из бухты Средняя в Приморье, сообщается в пятницу в аккаунте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в Instagram.

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"В бухте Успения с [научно-исследовательского судна] "Профессор Кагановский" начался выпуск 19 белух в дикую природу. Животные успешно перенесли семичасовой переход до места выпуска", - говорится в сообщении.

Консилиум ученых ВНИРО 24 октября принял решение в связи с надвигающимися штормами выпустить 50 оставшихся белух в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника. Погрузка на судна началась утром 5 ноября. Первоначально планировалось выпустить сразу всех 50 белух, но в четверг из-за сильного ветра погрузка на суда не проводилась. В связи с ухудшением погоды и вынужденным перерывом в погрузке было решено провести выпуск в три этапа.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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