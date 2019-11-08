Пассажиры самолета, у которого в Хабаровске загорелся двигатель, вылетели в Магадан

ТАСС, 8 ноября. Пассажиры самолета Embraer-190, у которого утром в пятницу в аэропорту Хабаровска загорелся двигатель при подготовке к вылету в Магадан, вылетели в пункт назначения, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, около 7:45 (00:45 мск) при подготовке к вылету по маршруту Хабаровск - Магадан воздушного судна Embraer-190 авиакомпании "Икар" во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них. Пожар локализован силами аэропортовых служб. Находившиеся на борту 18 пассажиров и пять членов экипажа эвакуированы, никто не пострадал.

"Да, пассажиры вылетели в 10:55 (03:55 мск)", - сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровск.

Пассажиры вылетели рейсом авиакомпании "Аврора". По факту происшествия Дальневосточная транспортная прокуратура и Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начали проверку.