"Известия": в Госдуме предложили готовить школьные обеды только из российских продуктов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. В Госдуме хотят законодательно запретить использование импортных продуктов в обедах учеников начальных классов. Об этом пишет в пятницу газета " Известия " со ссылкой на автора инициативы зампреда комитета по образованию и науке Бориса Чернышова (ЛДПР).

Как отмечает издание, ограничения на закупки импортного мяса, рыбы и молока уже действуют. В случае принятия новых ограничений, они коснутся, в основном, овощей.

По словам Чернышова, новые меры позволят поддержать отечественных производителей в условиях санкций, к тому же качество российской продукции легче контролировать. По его мнению, ограничения не вызовут существенных проблем с организацией питания в школах. Инициативу Чернышова поддержал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Он считает, что введение ограничений на иностранные продукты в школах позволит создать новый рынок сбыта для российских производителей, а отечественная продукция будет более дешевой, нежели импортная.

Отмечается, что поправки поступят в Госдуму до 22 ноября, они готовятся ко второму чтению законопроекта об обязательном обеспечении школьников начальных классов горячим питанием. Проект был одобрен в первом чтении 24 октября. Согласно ему, регионы получат на оплату школьных обедов субсидии из федерального бюджета, размер которых может составить до 20 млрд. рублей.