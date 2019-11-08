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"Известия": в Госдуме предложили готовить школьные обеды только из российских продуктов

Как отмечает издание, ограничения на закупки импортного мяса, рыбы и молока уже действуют, а предложенные меры касаются в основном овощей
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. В Госдуме хотят законодательно запретить использование импортных продуктов в обедах учеников начальных классов. Об этом пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на автора инициативы зампреда комитета по образованию и науке Бориса Чернышова (ЛДПР).

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Как отмечает издание, ограничения на закупки импортного мяса, рыбы и молока уже действуют. В случае принятия новых ограничений, они коснутся, в основном, овощей.

По словам Чернышова, новые меры позволят поддержать отечественных производителей в условиях санкций, к тому же качество российской продукции легче контролировать. По его мнению, ограничения не вызовут существенных проблем с организацией питания в школах. Инициативу Чернышова поддержал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Он считает, что введение ограничений на иностранные продукты в школах позволит создать новый рынок сбыта для российских производителей, а отечественная продукция будет более дешевой, нежели импортная.

Отмечается, что поправки поступят в Госдуму до 22 ноября, они готовятся ко второму чтению законопроекта об обязательном обеспечении школьников начальных классов горячим питанием. Проект был одобрен в первом чтении 24 октября. Согласно ему, регионы получат на оплату школьных обедов субсидии из федерального бюджета, размер которых может составить до 20 млрд. рублей.

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