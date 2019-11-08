Роспотребнадзор с 11 ноября запускает горячую линию по услугам такси и каршеринга

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор с 11 по 25 ноября будет проводить консультации по защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, сообщается на сайте ведомства.

"Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации с 11 по 25 ноября проконсультируют граждан по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах - каршерингом. Обращения будут приниматься по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время прошлой горячей линии по этой теме специалисты ведомства провели более двух тысяч консультаций по вопросам, связанным с автоперевозками, правами пассажира, обязанностями исполнителей таких услуг и распространенными нарушениями. Также желающим помогли составить исковые заявления.

Прием звонков осуществляется по номеру единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 с 8:30 до 17:15 по будням, и с 8:30 до 16:00 в пятницу.