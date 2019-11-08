Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роспотребнадзор с 11 ноября запускает горячую линию по услугам такси и каршеринга

Прием звонков осуществляется по номеру 8 800 555 49 43

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор с 11 по 25 ноября будет проводить консультации по защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, сообщается на сайте ведомства.

"Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации с 11 по 25 ноября проконсультируют граждан по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах - каршерингом. Обращения будут приниматься по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время прошлой горячей линии по этой теме специалисты ведомства провели более двух тысяч консультаций по вопросам, связанным с автоперевозками, правами пассажира, обязанностями исполнителей таких услуг и распространенными нарушениями. Также желающим помогли составить исковые заявления.

Прием звонков осуществляется по номеру единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 с 8:30 до 17:15 по будням, и с 8:30 до 16:00 в пятницу.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Известия": в Госдуме предложили готовить школьные обеды только из российских продуктов
Как отмечает издание, ограничения на закупки импортного мяса, рыбы и молока уже действуют, а предложенные меры касаются в основном овощей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС