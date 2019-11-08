СК отказался возбуждать дело против сенатора Мархаева после конфликта с РЕН ТВ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по республике Бурятия отказало в возбуждении уголовного дела по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности в отношении члена Совета Федерации от Иркутской области Вячеслава Мархаева, которого телеканал РЕН ТВ в конце августа обвинил в нападении на съемочную группу в Улан-Удэ. Об этом говорится в постановлении следственного управления по результатам проверки заявления журналистки телеканала (документ есть в распоряжении ТАСС). При этом следователи также отказались возбуждать уголовное дело в отношении журналистов съемочной группы РЕН ТВ, которые, по словам Мархаева, препятствовали в проведении законной агитации кандидата перед выборами мэра Улан-Удэ.

"Воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов с одной стороны, а также воспрепятствования осуществлению избирательных прав - с другой, в ходе проверки не установлено", - говорится в документе.

Согласно постановлению, в ходе доследственной проверки пояснения корреспондента и оператора телеканала "не нашли своего объективного подтверждения" и опровергаются, в частности, осмотренными видеозаписями инцидента и объяснениями опрошенных свидетелей. Также следователи ссылаются на заключение экспертизы, согласно которой у съемочной группы телеканала при осмотре в бюро судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений не обнаружено.

При этом следствие также пришло к выводу об отсутствии в действиях журналистов РЕН ТВ признаков воспрепятствования осуществлению избирательных прав Мархаева, так как не установлено наличие умысла на совершение данного преступления. Следствие в том числе ссылается на закон "О СМИ" в части того, что журналист имеет право искать, запрашивать, получать, распространять информацию, а также излагать свои личные суждения и оценки в распространяемых сообщениях и материалах.

Телеканал РЕН ТВ ранее заявил, что обратился к руководителям СК РФ, МВД РФ и Генпрокуратуры с просьбой привлечь Мархаева к уголовной ответственности за нападение на съемочную группу 31 августа в Улан-Удэ. Журналисты также попросили председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и главу комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко оценить поведение Мархаева. На данный момент подкомитет палаты по этике не вынес никакого решения относительно поступившей жалобы телеканала. В свою очередь Мархаев, который баллотировался тогда в мэры Улан-Удэ, подал заявление в следственное управление СК РФ по Бурятии с жалобой на сотрудников РЕН ТВ, которые "препятствовали в проведении законной агитации".

Суть конфликта

По утверждению телеканала, сенатор, который также является первым секретарем Бурятского регионального отделения КПРФ, после заданного вопроса о причастности к подпольному игорному бизнесу стал выкручивать руку корреспонденту, а его помощники толкали оператора, мешая ему вести съемку. В результате корреспондент получила вывих руки, а оператор - ушиб, заявили на РЕН ТВ.

В свою очередь Мархаев сообщил, что он и его помощники "просто убирали" от лица аппаратуру съемочной группы телеканала, а не выхватывали ее. По его словам, инцидент произошел после встречи с избирателями, с которой журналистов РЕН ТВ выгнали. Сенатор тогда заявил, что телеканал уже несколько месяцев "пишет гадости" о нем лично и членах его семьи. Произошедшее он назвал провокацией. В руководстве КПРФ ТАСС также заявили, что считают происшедшее провокацией со стороны журналистов.

Мархаев возглавляет бурятское региональное отделение КПРФ с 2008 года. С 2015 года является членом Совета Федерации от правительства Иркутской области. В конце июня 2019 года члены регионального отделения КПРФ выдвинули его на пост мэра Улан-Удэ, на выборах которого Мархаев уступил и. о. главы города Игорю Шутенкову, который участвовал в выборах как самовыдвиженец (52,52% против 36,58% голосов).