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Опрос: большинство россиян ходят на работу с ОРВИ

Половина граждан идут к врачу только в критических ситуациях, отмечается также в исследовании портала "Здоровье Mail.ru"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Две трети россиян при заболевании ОРВИ не берут больничный и продолжают ходить на работу, следует из результатов опроса портала "Здоровье Mail.ru", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Что касается больничных при ОРВИ, то 65% опрошенных продолжают работать и не уходят лечиться домой. Если человек все же решил не идти на работу, то 49% продолжают работать из дома", - говорится в сообщении.

Кроме того, 41% россиян в этом году ни разу не посетили врача. От двух до четырех раз у специалистов были 38%, а пять-шесть раз - 13% опрошенных. При этом большинство (46%) обращались за помощью только в государственные поликлиники, каждый пятый (21%) выбирал частные учреждения, а 33% посещали и те, и другие.

Более того, по данным опроса, 50% россиян идут к врачу только в критических ситуациях, а 23% не обращаются за помощью до последнего. Рекомендации специалистов стараются соблюдать 39%, еще 23% выполняют предписания, если могут позволить себе покупку лекарств.

Опрос проходил с 1 по 6 ноября 2019 года среди 5 тыс. 971 респондента.

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