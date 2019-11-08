Губернатор Камчатки поручил сократить срок постановки земли на кадастровый учет

ТАСС, 8 ноября. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил правительству региона и муниципалитетам сократить до десяти дней срок постановки земли на кадастровый учет, сообщается в пятницу на сайте правительства по итогам заседания организационного штаба по улучшению инвестиционного климата.

"Я нахожу ситуацию с длительными сроками постановки земельных участков на кадастровый учет абсолютно недопустимой. Данная процедура должна занимать не более десяти дней, и приведение ее в должное соответствие с показателями, заложенными в Национальном рейтинге [состояния инвестиционного климата], - наша общая задача", - цитирует пресс-служба Илюхина.

По данным правительства края, сейчас средний срок постановки земли на учет с момента подачи заявки составляет 19 дней.

Кроме того, Управлению Росреестра по Камчатскому краю рекомендовано организовать горячую телефонную линию по вопросам, возникающим у заявителей при осуществлении процедур госрегистрации прав собственности и постановки земельных участков на кадастровый учет.

В 2019 году Камчатский край поднялся на четыре позиции и занял 28 место в национальном рейтинге. Таким образом, регион досрочно выполнил поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу, который поручил всем регионам Дальнего Востока в 2020 году войти в топ-30 рейтинга. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.