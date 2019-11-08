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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Устроившего стрельбу в Забайкалье солдата в декабре отправят на психиатрическую экспертизу

Экспертизу проведут в Москве

ЧИТА, 8 ноября. /ТАСС/. Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, в декабре направят на психиатрическую экспертизу, сообщил в пятницу ТАСС его отец Салим Шамсутдинов.

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В четверг Лев Асауленко, защищающий Рамиля Шамсутдинова, сообщил ТАСС, что будет добиваться психиатрической экспертизы для своего подзащитного.

"Не только адвокаты [сказали], но и следователи, и я сам знаю, что экспертиза будет проводиться. Планируют в декабре, но [более точных сроков] пока нет", - сказал собеседник агентства. Планируется, что обвиняемый пройдет ее в Москве.

Салим Шамсутдинов находится в Чите. В среду, 6 ноября, он встречался с сыном в следственном изоляторе города. По словам отца, в пятницу Рамиля в СИЗО навестил его брат.

Теги
РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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