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"Яндекс" запускает отдельную навигацию для автомобилей по грузовому каркасу Москвы

Грузовой каркас действует в трех округах Москвы - САО, ВАО и СВАО. В декабре он появится в ЮВАО
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" запустит в приложении "Яндекс.Навигатор" с декабря функцию построения маршрутов по грузовому каркасу Москвы - улицам, по которым разрешено ездить автомобилям от 2,5 до 12 тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

Грузовой каркас действует в трех округах Москвы (САО, ВАО и СВАО), в декабре появится в ЮВАО, а в следующем году грузовой каркас планируется расширить на всю территорию Москвы в пределах МКАД. Информацию о том, какие улицы входят в каркас, "Яндекс.Навигатору" предоставляет Центр организации дорожного движения (ЦОДД), уточнили в компании. Приложение будет учитывать новые участки по мере их включения в каркас.

Чтобы строить маршруты с учетом каркаса, нужно включить в приложении специальную настройку. Если точка назначения находится за пределами каркаса, "Яндекс.Навигатор" предупредит, где кончается грузовой каркас, и напомнит, что дальше нужно специальное разрешение. После запуска навигация по грузовому каркасу будет работать в тестовом режиме. Строить маршруты для грузовиков можно только с интернетом. Если связь ненадолго пропала, а потом появилась, приложение перестроит маршрут уже по каркасу.

"Грузовой каркас также будет учитываться при построении маршрутов в сервисе "Яндекс.Маршрутизация", которым пользуются логистические, курьерские и другие бизнесы с грузоперевозками. Это поможет компаниям эффективнее использовать грузовой транспорт при планировании логистики", - добавили в компании.

"Яндекс.Навигатор" - умный помощник для автомобилистов, ежемесячно поездки с ним совершают в среднем 27 млн человек. Приложение доступно в России, Казахстане, Беларуси и Турции.

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