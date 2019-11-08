Регоператор по обращению с ТКО в Бурятии столкнулся с трудностями в работе с ТЦ

УЛАН-УДЭ, 8 ноября. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Бурятии столкнулся с трудностями в работе с крупными торговыми центрами (ТЦ), расположенными в Улан-Удэ: коммерсанты не заключают с ним договоры на вывоз мусора, куда транспортируются их отходы, неизвестно. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании "Экоальянс" Игорь Алексеев.

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"В Улан-Удэ есть крупные торговые центры, которые до сих пор не заключили договор с нами. Образующиеся у них отходы вывозит другой перевозчик, который также с нами договора, предполагающего оснащение мусоровозов системой ГЛОНАСС, не имеет. То есть достоверных данных о том, куда и как утилизируется мусор ТЦ, неизвестно", - сказал Алексеев.

Недобросовестных юридических лиц, по его словам, несколько, претензионные документы в отношении них регоператор планирует направить в суд. "Например, один ТЦ заключил с нами договор на вывоз одного контейнера, а за углом у него спрятаны еще 10, то есть договор заключен для проформы, - отметил собеседник. - От другого крупного торгового центра, работающего также в столице Бурятии, но не с нами, ежедневно вывозится 37 контейнеров по 0,75 "кубов". Куда - мы не знаем, и, по сути, это черная дыра, тут явно работа с "черным налом".

Образующиеся отходы у ТЦ - это в основном бумага, картон, полиэтилен - то, что должно вывозиться на городскую мусоросортировочную станцию (МСС). "Данный материал предназначен для вторичной переработки, но до МСС он не доходит, хотя это компенсационные деньги станции, они заложены в тарифе: в нем 48 млн рублей заложено компенсации от продажи вторсырья. Сейчас у регоператора эти средства, получается, просто-напросто воруют", - сказал гендиректор "Экоальянса".

Всего с апреля 2019 года регоператор заключил более 4 тыс. договоров с юридическими лицами.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в соответствии с которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Целевые показатели реформы заложены в нацпроект "Экология": доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. Бурятия поделена на три зоны деятельности регионального оператора, компания "Экоальянс" начала работу в регионе в апреле 2019 года.