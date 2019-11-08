В Вологодской области восстановили все разрушенные паводком участки дорог

ВОЛОГДА, 8 ноября. /ТАСС/. Дорожные службы полностью восстановили разрушенные паводком участки дорог в Вологодской области, где остаются подтопленными три населенных пункта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главка МЧС России по Вологодской области.

"Сегодня на утро полностью восстановлена дорожная инфраструктура, отрезанных населенных пунктов нет. Подтопленными остаются три населенных пункта в Вологодском районе - Новое, Михальцево и Дудинское, 48 человек эвакуированы и пока не могут вернуться в свои дома, но количество подтопленных домов сократилось - с 46 до 32. Уровень воды в реках незначительно, но снижается", - сообщила ТАСС сотрудник пресс-службы ведомства Анна Петухова.

По ее данным, без электроэнергии остаются три населенных пункта в Тотемском районе - 125 домов с 330 жителями. "Нельзя сказать, что люди без электроснабжения четвертые сутки подряд - населенные пункты то подключают, то отключают в ходе аварийно-восстановительных работ, что вызвано техническими причинами. Полностью должны восстановить электроснабжение сегодня. Социально значимых объектов на отключенной территории нет", - добавила представитель МЧС.

Режим ЧС введен в 13 муниципалитетах Вологодской области: с 4 по 6 ноября на территории региона выпала месячная норма осадков, в трех районах она была превышена в 1,5 раза, в Вологде и Вологодском районе - в 2,5 раза, реки вышли из берегов. Налипание мокрого снега, обледенение ЛЭП привели к веерным отключениям электроэнергии, днем 6 ноября без света оставались 28,5 тыс. жителей 586 населенных пунктов при температуре за окном около нуля градусов. В четверг в регионе подморозило до минус 9 градусов. По прогнозу Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу ожидается 6-8 градусов ниже нуля.

Ситуация в столице области

В Вологде введен режим повышенной готовности, при превышении критической отметки в 112,2 метра подтопление грозит 165 домам с 2,5 тыс. жителей, 11 социальным объектам и восьми трансформаторным станциям. На данный момент уровень воды в реке Вологде составляет 111,4 м по Балтийской системе. В ближайшие выходные в регион придет очередная волна тепла, уровень воды в водоемах может вырасти. В прибрежных районах города воздвигают дамбы из песка.

"По прогнозу, в пятницу заморозки, но с субботы начинается потепление, не исключены дожди. Мы каждый час контролируем уровень отметки реки Вологды и понимаем, что пока он значительно не понизится, не будут работать в полной мере ни ливневая канализация, ни дренажи, воду просто некуда откачивать, хотя, где возможно, сейчас работают мотопомпы. Ждем понижения [уровня воды] и далее будем производить работы по осушению затопленных участков. Пункты содержания готовы принять и обогреть людей. Готов маневренный фонд, при необходимости мы готовы размещать людей в гостинице, а также в ведомственных общежитиях крупных предприятий, они предложили администрации помощь", - сказал журналистам мэр Вологды Сергей Воропанов.