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Yonhap возглавит Организацию информагентств стран Азии и Тихого океана до 2022 года

ТАСС вместе с агентствами АзерТАдж, Anadolu и "Синьхуа" избрали вице-президентами
Глава агентства Yonhap Чо Сон Бу EPA-EFE/YONHAP
Описание
Глава агентства Yonhap Чо Сон Бу
© EPA-EFE/YONHAP

СЕУЛ, 8 ноября. /ТАСС/. Южнокорейское агентство Yonhap избрали на 2019-2022 годы новым президентом Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) в пятницу в ходе проходящей в Сеуле Генеральной ассамблеи организации, передает с места событий корреспондент ТАСС.

"Это особо значимо для нас, поскольку Yonhap стал президентом OANA впервые за все время существования этой организации", - заявил глава агентства Чо Сон Бу. Он подтвердил приверженность Yonhap высоким стандартам OANA.

В ходе Генассамблеи в Сеуле вице-президентами OANA избраны ТАСС, Азербайджанское государственное информационное агентство (АзерТАдж), агентство Anadolu (Турция) и "Синьхуа" (КНР).

Вьетнамское информагентство ВИА и китайское "Синьхуа" стали лауреатами ежегодной премии OANA, учрежденной по инициативе ТАСС в 2014 году.

Также принято решение провести очередную Генеральную ассамблею организации в 2022 году в Иране.

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