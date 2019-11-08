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Студентам на Аляске разрешили оплачивать штрафы за парковку ореховой пастой и джемом

Речь идет о благотворительной акции Peanut Butter & Jelly Drive, целью которой является решение проблем с нехваткой продовольствия

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Администрация Университета Анкориджа на Аляске разрешила студентам оплачивать штрафы за нарушение правил парковки ореховой пастой и джемом. Об этом сообщается на сайте университета.

Ежегодная акция, получившая название Peanut Butter & Jelly Drive, носит благотворительный характер - все собранные продукты будут раздаваться нуждающимся студентам. Цель акции - предоставить студентам университета возможность оплатить штрафы за парковку пожертвованиями в виде еды, что "принесет пользу местной общине, решая проблему нехватки продовольствия на кампусе", говорится на сайте учебного заведения.

При этом две баночки лакомства размером чуть менее 0,5 литра будут приравниваться к $10 штрафа, три - к $35, пять - к $60. Администрация обещает принимать в качестве оплаты "любую ореховую пасту - из миндаля, кешью, арахиса, а также любые виды джема и варенья, прочие подобные консервы". Они не могут быть произведены кустарным способом, должны быть запечатаны и не просрочены, предупредило руководство университета.

Воспользоваться возможностью подобным образом погасить накопившиеся штрафы студенты смогут только до 8 ноября, со следующей недели расплачиваться вновь придется долларами.

В свою очередь телекомпания Fox News поясняет, что ореховой пастой и джемом каждый учащийся сможет оплатить не более двух штрафов, выписанных в течение последних 45 дней.

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