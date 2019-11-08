Законопроект о признании физических лиц иноагентами могут принять до конца 2019 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Законопроект о признании физических лиц иностранными агентами, принятый Госдумой в первом чтении в январе 2018 года, находится в высокой степени готовности и может быть принят до конца года. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"С нашей точки зрения, этот документ сегодня находится в высокой степени готовности и может быть уже реализован во втором и третьем чтении. Решать, конечно, сначала коллегам из Госдумы. Но в случае, если они сделают это до конца этого года, то, я полагаю, что и Совет Федерации может тоже при получении этих документов свое решение на этот счет вынести", - сказал Климов.

Он добавил, что в СФ рассчитывают, что закон вступит в силу уже в 2020 году.

Кроме того, временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ пока не рассматривает возможность уголовного наказания для зарубежных СМИ и физических лиц, которые нарушают законодательство об иностранных агентах, но сенаторы могут вернуться к этому вопросу в будущем.

"На сегодняшнем этапе мы не предусматриваем уголовного наказания, хотя в целом ряде государств это предусмотрено. В настоящий момент мы эту возможность не рассматриваем, поскольку считаем наше государство более гуманным, чем решения наших оппонентов. Но, скажу честно, в нашей комиссии полагают: если наши зарубежные оппоненты будут по-прежнему усиливать такой нажим [на российские СМИ], возможно, придется над этим подумать", - сказал Климов, отвечая на вопрос ТАСС о возможности введения уголовного наказания.