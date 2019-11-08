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В Железноводске отремонтируют здание ЗАГСа

В текущем году пройдет капремонт кровли Дворца бракосочетания, работы планируется завершить в начале декабря

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Здание городского отделения ЗАГСа, которое не ремонтировалось более 20 лет, обновят в Железноводске Ставропольского края, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"В Железноводске молодожены будут вступать в брак в обновленном здании ЗАГСа. На ставропольском курорте приступили к капитальному ремонту кровли здания городского отделения", - говорится в сообщении.

На эти цели из краевого бюджета выделено 1,4 млн рублей, работы планируют завершить в начале декабря.

В 2020 году руководство краевого ЗАГСа запланировало ремонт внутренних помещений и фасада. В планах также благоустройство территории перед Дворцом бракосочетания.

Здание ЗАГСа было построено в 1987 году, капитальный ремонт кровли не производился более 20 лет, отмечается в пресс-релизе.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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