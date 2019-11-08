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Температурный рекорд 60-летней давности побит в Волгограде

В четверг синоптики зафиксировали в городе температуру воздуха 20,7 градусов тепла

ВОЛГОГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Суточный температурный рекорд впервые за 60 лет установлен в Волгограде, температура воздуха превысила 20 градусов тепла, сообщила в пятницу ТАСС начальник отдела Волгоградского гидрометцентра Наталья Алатырцева.

"Среднесуточный максимум температуры за 7 ноября в Волгограде превышен впервые за 60 лет наблюдений почти на пять градусов и составил 20,7 градуса", - сказала Алатырцева.

Она уточнила, что примерно такой же теплой погода будет и в пятницу, а уже с субботы температура каждый день начнет понижаться на 1-2 градуса. "Уже на следующей неделе дневная температура в Волгограде ожидается на уровне 10 градусов тепла",- уточнила синоптик.

Необычно теплая погода установилась в ноябре еще в одном южном городе - Астрахани. Рекордов здесь не зафиксировано, однако, по данным синоптиков, столбик термометра в последние дни поднимается выше 16 градусов, теплые дни продлятся вплоть до 12 ноября.

Теги
РоссияВолгоградская область
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