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Бизнесмен взыскал с Минфина РФ 375 тыс. рублей за непривлечение к делу членов банды Цапка

По словам адвоката Николая Гордика, ее клиент под давлением передал три предприятия и земельные активы бизнесмену Федору Стрельцову по договору дарения, которыми в дальнейшем распоряжались члены банды
Здание Министерства финансов РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства финансов РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Кубанский предприниматель Николай Гордик взыскал с Министерства финансов РФ компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство и пошлину на общую сумму 375 тыс. рублей за то, что членов банды Цапка в течение семи лет расследования уголовного дела не признают подозреваемыми и обвиняемыми в мошенничестве. Об этом говорится в материалах Краснодарского краевого суда, имеющихся в распоряжении ТАСС.

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По словам адвоката Ольги Тежеровой, в октябре Гордик, признанный в 2011 году потерпевшим по делу о мошенничестве, подал дополнительное заявление в полицию о переквалификации действий, совершенных в отношении него, на статью о вымогательстве. Он требует привлечь к ответственности четверых членов банды Цапка: Наталью Стришнюю, ее брата Ивана Стришнего, находящегося в местах лишения свободы Вячеслава Цеповяза и его младшего брата Андрея Цеповяза. За время расследования в деле был только один фигурант - бизнесмен Федор Стрельцов.

"Гордик Н. М. обратился в суд с административным исковым заявлением к Министерству финансов Российской Федерации о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 10 млн рублей. [Суд] решил: взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пользу Гордика Николая Михайловича компенсацию в размере 75 тыс. рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 тыс. рублей", - говорится в материалах суда.

Уточняется, что в 2011 году вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленного круга лиц, его неоднократно прекращали, в очередной раз производство по делу было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого в феврале 2019 года. "Общая продолжительность досудебного производства до вынесения постановления о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, составила более 7 лет", - указано в материалах суда.

Адвокат Гордика Ольга Тежерова пояснила ТАСС, что сторона заявителя рассчитывает на то, что данное решение суда послужит доводом для принятия процессуальных решений в отношении членов банды Цапка по дополнительному поданному заявлению по обвинению в вымогательстве.

Ранее адвокат сообщала, что бизнесмен под давлением передал три предприятия и земельные активы площадью 5 тыс. га бизнесмену Федору Стрельцову по договору дарения, но в дальнейшем ими якобы распоряжались сами члены банды Цапка. Она утверждает, что по заявлению Гордика в 2011 году он был признан потерпевшим по статье о мошенничестве, причиненный ему ущерб оценен в 250 млн рублей. При этом Тежерова пояснила, что тогда дело возбудили лишь по самому факту передачи бизнесменом активов компаний и земельных участков в пользу членов банды Цапка и в отношении неустановленного круга лиц, а в ходе расследования в следственном управлении СК РФ по Ростовской области это дело объединили с производством в отношении Стрельцова. Подозреваемым по данному эпизоду проходит только он.

История дела Цапка

При этом со слов адвоката в отношении остальных членов организованной преступной группы уголовное преследование по эпизоду в отношении Гордика не велось. Как сообщили ТАСС в феврале в СК РФ по Ростовской области, Стрельцов скрылся от следствия и объявлен в международный розыск еще в прошлом году, его подозревают по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и 159 УК РФ ("Мошенничество"). В нескольких СМИ сообщалось, что Стрельцов мог быть управляющим активами банды Цапка.

Официальным комментарием ГУ МВД России по Краснодарскому краю по факту поступления от Гордика дополнительного заявления о переквалификации дела на статью о мошенничестве ТАСС пока не располагает.

По данным СК, банда Цапка орудовала в станице Кущевской в период с 1998 по 2010 год, на ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта. Его мать Надежда Цапок, осужденная на 7,5 года лишения свободы за мошенничество, досрочно вышла на свободу в сентябре 2018 года.

Вычеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.

Экс-супруге Цеповяза Наталье и ее брату Ивану в 2019 году предъявлены обвинения в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей по заявлению предпринимателя Александра Исюка, их взяли под стражу на время следствия. В среду, 6 ноября, стало известно, что Стришняя впала в кому, она находится в больнице. На имущество Натальи Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", в качестве обеспечительной меры наложен арест.

Теги
РоссияКраснодарский крайРостовская область
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