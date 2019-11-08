Сапоги Наполеона выставят на аукционе в Париже

Наполеон, как свидетельствуют историки, заказывал сапоги в основном у парижского сапожника Жака, мастерская которого располагалась на улице Монмартр, ведущей к одноименному парижскому холму. Каждая такая пара обходилась императору примерно в 80 франков.

В предлагаемых коллекционерам сапогах Наполеон ходил в ссылке по острову Святой Елены. Чувствуя приближающуюся смерть из-за болезни, он передал все свои вещи людям из своего окружения с тем, чтобы они переправили их затем его сыну. Таким образом сапоги попали к генералу и графу Анри Бертрану, адъютанту Наполеона. Он в дальнейшем предоставил их на время французскому скульптору итальянского происхождения Карло Марокетти, которому было поручено работать над статуей бывшего императора.

По указанию короля Луи-Филиппа, правительство Адольфа Тьера начало осуществлять план создания в Париже гробницы Наполеона. На конкурсе победил проект архитектора Луиса Туллиуса Висконти, по которому конную статую императора должен был создать именно Марокетти. Мавзолей в стиле итальянского ренессанса, с колоннами и кариатидами, решено было разместить на ведущей к Сене эспланаде парижского Дома инвалидов.

В тоге на коне

Статуе предназначалось возвышаться на вершине мемориала, а у подножия должна была находиться скульптура Наполеона, настигнутого смертью. По ходу дела относительно "верхнего" образа Наполеона возникли сильные разногласия между специально созданной парламентской комиссией и скульптором. Парламентарии настаивали на изображении Бонапарта на коне в тоге римского императора - именно в такой одежде он фигурирует на колонне, возвышающейся и по сей день на Вандомской площади Парижа.

Скульптор был против и выступал за "реализм" в виде Наполеона, одетого в военную форму и восседающего на коне. Высокие гладкие сапоги должны были красоваться на ногах полководца. В конечном счете римская тога победила реалистические сапоги - парламентом был выбран именно этот вариант.

Проекту не суждено было осуществиться по финансовым причинам, и реализация его была прекращена в 1849 году. Причем до этого парламент даже "сократил" конную статую в рамках снижения стоимости монумента. В результате недоделанный бронзовый монумент, высота которого по холке коня равнялась, согласно указанию парламента, 5 метрам, долгое время стоял в мастерской скульптора. В конечном итоге статую в несколько заходов демонтировали и распродали на металл. Никаких элементов ее не сохранилось. Остались лишь две восковые статуэтки Наполеона в императорской тоге и несколько маленьких рабочих статуэток второго варианта проекта.

Поскольку генерал Бертран умер еще до завершения проекта мавзолея, то ботфорты ему не были возвращены, их бережно сохранил сын скульптора, барон Марокетти. В дальнейшем он подарил их сенатору Полю Ле Ру, у наследников которого они и хранились. Теперь они будут проданы с аукциона в Париже, как ожидается, не менее чем за €50-80 тыс.